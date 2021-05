மாதந்தோறும் அர்த்தமற்று பேசுவதால் வைரஸை வீழ்த்தமுடியாது..மோடியின் மன் கி பாத்-ஐ கிண்டல் செய்த ராகுல்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: மாதத்திற்கு ஒரு முறை அர்த்தமற்று பேசுவதால் மட்டும் கொரோனவை எதிர்த்து போராட முடியாது என்று காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாவது அலையின் வீரியம் மெல்ல, மெல்ல குறைந்து ஆறுதல் அளித்து வருகிறது.

கொரோனா காலத்தில் உயரும் உள்நாட்டு விமான கட்டணங்கள் - ஜூன் 1 முதல் அதிகரிப்பு

சில வாரங்களுக்கு முன்பு 3,00,000 லட்சத்தை கடந்து சென்று பீதியை ஏற்படுத்திய கொரோனா பாதிப்பு தற்போது 2,00,000-க்குள் அடங்கி விட்டது.

English summary

Congress MP Rahul Gandhi has said that one cannot fight the corona just by talking nonsense once a month