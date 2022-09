“ஓபிசி” முகம்.. 2024 தேர்தலுக்கு காங்கிரஸ் “ஸ்கெட்ச்”! 25 ஆண்டுக்கு பின் கட்சித் தலைவர் தேர்தல்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் சூழலில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருவரையே தேர்வு செய்ய காங்கிரஸ் தலைவர் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் புதிய தலைவராக யாரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவராக இருந்த சோனியா காந்தியே இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்று கட்சியை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் படுதோல்வியடைந்ததால் அக்கட்சிக்குள் பூசல்கள் வெடித்தன.

English summary

Sources said that reported that the Congress leader has decided to choose a President from the backward community in the context of the 2024 parliament elections for the post.