டெல்லியில் தீவிரமாகும் கொரோனா..மழைக்காலத்தில் சளி, காய்ச்சல் பாதிப்பு இரட்டிப்பு - 80% பேர் பாதிப்பு

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் பாதிப்பு தலைநகர் டெல்லியில் அதிகரித்து வருகிறது. பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் சளி, காய்ச்சல், தொண்டை பிரச்சினையால் பலரும் மருத்துவமனையில் குவிந்து வருகின்றனர். 80 சதவிகித குடும்பத்தினர் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சமீபத்தில் நடைபெற்ற சர்வேயில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. வட இந்தியாவில் காய்ச்சல், தொண்டையில் கரகரப்பு, இருமல் மற்றும் மூக்கு ஒழுகுதல் உள்ளிட்ட மேல் சுவாசக் குழாய் தொடர்பான அறிகுறிகளைக் கொண்ட ஏராளமான நோயாளிகள் எண்ணிக்கை சமீப நாட்களில் அதிகரித்துள்ளது.

தலைநகர் டெல்லியில் நேற்றைய தினம் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான விவரத்தை மாநில சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டது. அதன்படி, டெல்லியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 20,844 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில் 1,964 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், டெல்லியில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 19 லட்சத்து 90 ஆயிரத்து 355 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,939 பேர் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 19,57,121 ஆக அதிகரித்துள்ளது. வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 6 ஆயிரத்து 826 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அதேவேளை கொரோனா பாதிப்பால் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதனால், டெல்லியில் வைரஸ் தாக்குதலுக்கு உயிரிழந்தோர் மொத்த எண்ணிக்கை 26, 408 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

டெல்லியில் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், மக்கள் தங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறதா அல்லது அது வைரஸ் காய்ச்சலா என்பதைச் சரிபார்க்க வீட்டுப் பரிசோதனைக் கருவிகளை விரும்புவதாகத் தெரிகிறது. எது எப்படியிருந்தாலும், மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு, குறிப்பாக இந்த குடும்பங்களில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு பரவும் அபாயம் உள்ளது சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டை விட இந்த மழைக்காலத்தில் இரண்டு மடங்கு குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சமீபத்திய சர்வேயில் தெரியவந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஜூலை-ஆகஸ்ட் மாதங்களில் தங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருப்பதாக 41 சதவீத குடும்பங்கள் தெரிவித்துள்ளன, இந்த ஆண்டு 82 சதவீத குடும்பங்கள் நோய் பாதிப்பிற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

கொரோனா பாதிப்பு இந்த ஆண்டு மேலும் அதிகரிக்கக் கூடும். டெல்லி லெப்டினன்ட் கவர்னர் வி.கே.சக்சேனா கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தொற்றுநோய் ஒழியவில்லை என்பதை நாம் உணர வேண்டியது அவசியம். கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்குமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்று கூறியிருந்தார்.

டெல்லியில் கோவிட் தவிர, மருத்துவ பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் அதிகரித்து வரும் வைரஸ் அல்லது காய்ச்சல் அதிக அளவில் பரவி வருகின்றன. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், மக்கள் மூக்கு ஒழுகுதல், தலைவலி, தொண்டை புண் மற்றும் சோர்வு பற்றி புகார் கூறுகின்றனர். சிலர் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பரவல் மற்றும் அபாயத்தின் அளவைப் புரிந்து கொள்ள, உள்ளூர் வட்டங்கள் டெல்லி மற்றும் என்சிஆர் நகரங்களான நொய்டா, காசியாபாத், குருகிராம் மற்றும் ஃபரிதாபாத் ஆகியவற்றில் வசிப்பவர்களிடையே ஒரு கணக்கெடுப்பை நடத்தியது, இது 11,000 க்கும் மேற்பட்ட பதில்களைப் பெற்றது. பதிலளித்தவர்களில் 63 சதவீதம் பேர் ஆண்கள், 37 சதவீதம் பேர் பெண்கள்.

கணக்கெடுக்கப்பட்ட டெல்லி-என்.சி.ஆரின் 10 குடும்பங்களில் எட்டுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கடந்த 30 நாட்களில் வைரஸ் மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளால் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவற்றில், 54 சதவீத குடும்பங்கள் கடந்த மாதத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று குடும்ப உறுப்பினர்கள் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அல்லது குணமடைந்துள்ளனர், மேலும் 23 சதவீத குடும்பங்களில் நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மற்றொரு 8 சதவீத குடும்பங்களில் குறைந்தபட்சம் ஒரு உறுப்பினராவது காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கணக்கெடுப்பில் 15 சதவீதம் பேர் மட்டுமே தங்கள் குடும்பங்களில் எந்த உறுப்பினர்களும் பாதிக்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்தனர்.

இதனிடையே கொரோனா பரவல் தலைநகர் டெல்லியில் அதிகரித்து வருவதால் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ராம்லீலா மைதானத்தில் 28ஆம் தேதி நடத்த திட்டமிடப்பட்டு இருந்த பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம் செப்டம்பர் 4ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Delhi faces Covid, flu double whammy: (டெல்லியில் பரவும் கொரோனா, மழைக்கால நோய்கள் இரட்டிப்பாக அதிகரிப்பு) Cases of coronavirus fever are increasing in capital Delhi. As the monsoon has intensified, many people are flocking to the hospital due to cold, fever and throat problems. A recent survey revealed that 80 percent of families are suffering from fever.