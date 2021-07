'மிக மிக ஆபத்தானது.. சின்னம்மையை போல வேகமாக பரவுக்கூடியது..' டெல்டா கொரோனாவை கண்டு மிரளும் அமெரிக்கா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மற்ற உருமாறிய கொரோனா வகைகளைக் காட்டிலும் டெல்டா கொரோனா தீவிர பாதிப்பை அதிகம் ஏற்படுத்துவதாகவும், சின்னம்மையைப் போல டெல்டா கொரோனா வேகமாகப் பரவுவதாகவும் அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்,

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலகின் அனைத்து நாடுகளையும் பாடாய் படுத்தி வருவது கொரோனா வைரஸ்தான். இதில் வல்லரசு நாடுகள் தொடங்கிப் பின்தங்கிய நாடுகள் வரை எதுவும் தப்பவில்லை.

கொரோனா வைரஸ் அலை அலையாகத் தாக்குவதால் வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதில் அனைத்து நாடுகளும் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டுள்ளன.

English summary

Delta variant of the coronavirus may cause more severe illness than all other known versions of the virus and spread as easily as chickenpox. Delta variant might cause more severe disease, according to the document.