கொரோனாவை தடுக்க... 6 - 12 வயது வரையிலான சிறுவர்களுக்கு இன்று முதல் கோவாக்சின் தடுப்பூசி

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாடு முழுவதும் 6 முதல் 12 வயது வரையிலான சிறுவர்களுக்கு இன்று முதல் கோவாக்சின் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடங்குகிறது. கோவேக்சின் தடுப்பூசியை ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் தயாரித்து அளிக்கறது. இந்த தடுப்பூசி 6 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கானது.

தேசிய அளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு குறைந்து கட்டுக்குள் இருந்து வந்தது. ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக இதில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. தினசரி தொற்று பாதிப்பு மெல்ல, மெல்ல அதிகரித்து வருகிறது.

கொரோனா வைரஸ் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் தடுப்பூசிகள் பேராயுதங்களாக விளங்குகின்றன. கடந்த ஆண்டு ஜனவரி 16ஆம் தேதி தொடங்கிய கொரோனா தடுப்பூசி திட்டம் பல கட்டங்களாக விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

தற்போது 18 வயது முடிந்து 2 டோஸ் தடுப்பூசிகளும் செலுத்திக்கொண்டவர்களுக்கு பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி, முன்னெச்சரிக்கை டோஸ் என்ற பெயரில் செலுத்தப்படுகிறது.

English summary

The covaccine vaccination campaign for boys aged 6 to 12 years begins today across the country. The Kovac vaccine is manufactured and manufactured by Bharat Biotech, Hyderabad. The vaccine is for children 6 to 12 years of age.