அம்பேத்கர் கனவை நனவாக்க முயற்சித்தேன்.. சேவையாற்ற வாய்ப்பளித்தவர்களுக்கு நன்றி.. ராம்நாத் கோவிந்த்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: எல்லாவற்றையும் விட நாடு பெரியது என்ற உணர்வுடன் அனைவரும் பணியாற்ற வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் நாளையுடன் நிறைவடைகிறது. இதையடுத்து பிரதமர் மோடி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்திற்கு நேற்று தேநீர் விருந்து அளித்தார். இந்த விருந்தில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், அவரது மனைவி சவிதா கோவிந்த், புதிய குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள திரெளபதி முர்மு, குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு, லோக் சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

President Ram Nath Kovind has said that everyone should work with the feeling that the country is bigger than everything else.