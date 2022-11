உச்சநீதிமன்றம் அனைத்திலும் தலையிடாது - தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட்.. அன்று மத்திய அமைச்சர் சொன்னாரே?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: உச்சநீதிமன்றம் அனைத்து விவகாரங்களிலும் தலையிட முடியாது என்றும், நீதித்துறை சார்பில் எடுக்கப்பட வேண்டிய வழக்குகளை மட்டுமே தங்களால் கையாள முடியும் எனவும் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் தெரிவித்து உள்ளார்.

தீபாவளியை தொடர்ந்து கடந்த நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் தலைநகர் டெல்லியில் மிகவும் ஆபத்தான அளவுக்கு காற்று மாசு அதிகரித்து காணப்பட்டது.

வாகன பெருக்கத்தின் காரணமாகவும், அண்டை மாநிலங்களில் விவசாய கழிவுகளை எரிப்பதாலுமே டெல்லியில் காற்று மாசு அதிகரித்து வருவதாக தெரிவிக்கின்றனர்.

உச்சநீதிமன்றத்தின் 50வது தலைமை நீதிபதி..டி ஒய் சந்திரசூட் பதவியேற்றார்

