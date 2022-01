கோவாக்சின், கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகளை வெளி சந்தைகளில் விற்க மத்திய அரசு அனுமதி...நிபந்தனைகள் விதிப்பு

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசிகளான கோவிஷீல்டு, கோவாக்சினை சந்தையில் விற்க நிபந்தனைகளுடன் மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் இனி மருத்துவமனைகள் மற்றும் கிளினிக்குகள் நேரடியாக கொரோனா தடுப்பூசிகளை பெற்று கொள்முதல் செய்து விற்பனை கொள்ளலாம்.

இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்களில் ஒன்றாக பொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் 15 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கும், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் மற்றும் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு பூஸ்டர் டோஸ் ஊசியும் செலுத்தப்படுகிறது.

இந்தியாவில் விடாமல் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. 3 லட்சத்தை தாண்டி தினசரி கேஸ்கள்.. கேரளா, கர்நாடகா மோசம்

அந்தவகையில் புனே சீரம் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பான கோவிஷீல்டு மற்றும் ஹைதராபாத் பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தின் கோவாக்சின் ஆகிய கொரோனா தடுப்பூசிகள் இந்தியாவில் பயன்பாட்டில் உள்ளன. ஜனவரி 26 ஆம் தேதி நிலவரப்படி 164 கோடி டோஸ்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Covaxin and Covishield will now be available in the regular market in India. The Drug Controller General of India has given conditional market approval to these two Covid vaccines.