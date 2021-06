கொரோனா குணமானாலும்… நோயாளிகளிடம் அதிகரிக்கும் காதுகேளாமை.. அச்சத்தை ஏற்படுத்திய பகீர் புள்ளிவிவரம்!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு அதிலிருந்து குணமடைந்த பின்னரும், செவித்திறன் குறைபாடு ஏற்படுவதாக டெல்லி மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா 2ஆம் அலை உச்சத்திலிருந்தது. கொரோனா பாதிப்பும் சரி, உயிரிழப்புகளும் சரி முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மோசமாக இருந்தது,

கொரோனா முதல் அலையைக் காட்டிலும் 2ஆம் அலையில் கொரோனா அறிகுறிகளும் சரி பாதிப்புகளும் சரி வித்தியாசமாகவே இருந்தது.

English summary

Hearing loss occurs in many patients recovering from the coronavirus, and this disease has become untreatable in some people. So far 15 such patients have come to the ENT department of the same government hospital in Delhi.