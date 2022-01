டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்புதான்... பொதுமக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம்.... அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது; இருந்தபோதும் பொதுமக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் என்று அம்மாநில முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

டெல்லியில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை கிடுகிடுவென அதிகரித்து வருகிறது. டெல்லியில் நேற்று 2716 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது.

கடந்த மே 21-ந் தேதிக்குப் பின்னர் அதிகபட்ச கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை இது. முந்தைய நாளைவிட இது 51% அதிகமாகும்.

Delhi Chief Minsiter Arvind Kejriwal said that "COVID19 cases are increasing rapidly in Delhi, but there is no need to panic. Currently, the active cases in the city are 6360. Today, 3100 new cases expected to be reported today".