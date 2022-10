தீபாவளி..கோர்ட் அனுமதித்த நேரத்தில் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்கலாம்.. சீன பட்டாசுக்கு போலீஸ் தடை

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: தீபாவளி பண்டிகை நாளில் உச்ச நீதிமன்ற அறிவுரைப்படி அனுமதித்த நேரத்தில்தான் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். சீன பட்டாசு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்துக்களின் பண்டிகைகளில் முக்கியமானது தீபாவளி. தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே பட்டாசும், பலகாரமும், புத்தாடைகளும்தான் பலரது நினைவில் வரும்.காலையில் எழுந்து எண்ணெய் தேய்த்து குளித்து விட்டு, புத்தாடைகள் அணிந்ததும் பட்டாசுகளை வெடித்தால் தான் பலருக்கு நிறைவை தரும்.

சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வயது பாகுபாடு இல்லாமல் பட்டாசு வெடிக்கின்றனர். பட்டாசு தீபாவளி பண்டிகையில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. அதேநேரம் பட்டாசு வெடிப்பதால் ஏற்படும் புகை காற்றில் கலப்பதால் மாசு ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

English summary

The police have advised that crackers should be burst only at the time permitted by the Supreme Court on the festival day of Diwali. The police have also warned that strict action will be taken if Chinese fire crackers are sold.