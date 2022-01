கொரோனாவால் பரிதவிக்கும் டெல்லி.. பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்குக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்குக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனை அவர் டுவிட்டரில் உறுதிபடுத்தியுள்ளார்.

மோடி பாதுகாப்பில் குளறுபடி: பிற விசாரணைகள் ரத்து! 4 பேர் விசாரணை குழு அமைத்து உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

புதிய வகை உருமாறிய ஓமிக்ரான் வைரஸ் காலடி எடுத்து வைத்ததில் இருந்து இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு ஜெட் வேகத்தில் சென்று வருகிறது

English summary

Union Defense Minister Rajnath Singh has been diagnosed with corona. He confirmed this on Twitter. covid 19i damage in India is going at jet speed. Various states have reintroduced curfew restrictions