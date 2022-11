பெண் அழுகுரல், நாய் ஊளை சத்தம்! டெல்லி இளம்பெண் கொலையால்.. அச்சத்தில் இருக்கும் குடியிருப்புவாசிகள்

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த தனது காதலியை 35 துண்டுகளாக வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை அடுத்து, அந்தக் குடியிருப்பில் இருப்பவர்கள் பேய் பீதியில் உறைந்து போயுள்ளனர்.

இரவு நேரத்தில் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதில்லை என்றும், குறிப்பாக, அந்தப் பெண் கொல்லப்பட்ட வீடு இருக்கும் தளத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பயத்தில் ஜன்னி காய்ச்சலே வந்துள்ளதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அது மட்டுமல்லாமல், பெண் கொலை செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படும் மே மாதத்துக்கு பிறகு நாய்கள் ஊளையிடும் சத்தமும், பெண் அழுகுரலும் கேட்டதாக அந்தக் குடியிருப்பில் வசிப்பவர்கள் அச்சத்துடன் நினைவுப்படுத்தி சொல்கின்றனர்.

After a Sharadha murder came into lime light, People who residing in the same Delhi flat are afraid to step out from their house.