இந்திய அளவில் தற்கொலையில் சென்னை 2 ஆம் இடம்.. தினக்கூலிகள் தற்கொலை திடீர் அதிகரிப்பு!

டெல்லி: இந்திய அளவில் 2020ல் பதிவான தற்கொலைகளில் டெல்லிக்கு அடுத்தபடியாக சென்னை இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளது. 2020ல் பதிவான தற்கொலைகளில் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் தற்கொலைதான் அதிகம் என்று தேசிய குற்றப் பதிவு ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

2020 கொரோனா காலத்தில் இந்தியாவில் தற்கொலைகள் அதிகரித்துள்ளன. லாக்டவுன் காரணமாக பணி இழப்பு, தினசரி கூலித்தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இல்லாதது, வருமானம் இழப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தற்கொலைகள் அதிகரித்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

மொத்தமாக தினக்கூலிகள் 37657 பேர் கடந்த 2020ல் இந்தியாவில் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர். தினக்கூலிகள் 2019ல் ஏற்பட்டதை விட 2020ல் 14 சதவிகிதம் அதிக அளவில் தற்கொலை நிகழ்ந்து உள்ளது.

