"இந்தியாவில் இன்று அறிமுகமாகிறது டிஜிட்டல் கரன்சி".. 9 வங்கிகளில் வெளியீடு.. ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியாவில் சோதனை அடிப்படையில் இன்று டிஜிட்டல் கரன்சியை அறிமுகம் செய்வதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. இந்த டிஜிட்டல் கரன்சியை ஸ்டேட் பங்க் உள்பட 9 வங்கிகள் இன்று வெளியிட இருக்கின்றன.

இந்தியாவில் தற்போது புழக்கத்தில் நாணயங்களாகவும் காகித வடிவத்திலும் பணம் உள்ளது.

தற்போது மாறிவரும் நவீன யுகத்திற்கு ஏற்றபடி கிரிப்டோ கரன்சிகளின் பயன்பாடுகளும் உலக அளவில் அதிகரித்து வருகிறது.

10 ரூபாய் நாணயங்கள் வாங்க மறுப்பு! பொதுமக்கள் தவிப்பு! ரிசர்வ் வங்கி நடவடிக்கை எடுக்குமா?

English summary

The Reserve Bank of India announced today that it will introduce a digital currency on a trial basis. 9 banks including State Bank are going to issue this digital currency today.