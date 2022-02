திருப்பூரை காப்பாற்றாமல்.. குஜராத் வைர வியாபாரிகளுக்கு மட்டும் சலுகை தருவதா?- தயாநிதி மாறன் சீற்றம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : திருப்பூர் ஜவுளி தொழிலைக் காக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தால், குஜராத் வைர வியாபாரிகளை காப்பாற்ற மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கிறது எனவும், தென் மாநிலங்களிடம் வரியை பெற்று மத்திய அரசு வடமாநிலங்களுக்கு அதிக பணத்தை வழங்கி துரோகம் செய்வதாகவும் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் பட்ஜெட் குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்துள்ளார்.

மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த பட்ஜெட் மீதான விவாதம் தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. பட்ஜெட் குறித்து இன்று நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.

Shame on you! நிர்மலா சீதாராமனுக்கு மக்களவையை விட டிவி விவாதம்தான் முக்கியமா? தயாநிதி மாறன் சரமாரி

குறிப்பாக தென் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் துரோகம் இழைத்து உள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். கடந்த ஆண்டுகளில் நீண்ட நேரமாக பட்ஜெட்டை வாசித்த நிதியமைச்சர் தற்போது தனது உரையை மிகக் குறைவான நேரத்திலேயே வாசித்திருக்கிறார் என்றார்.

English summary

DMK MP Dayanidhi Maran has been sharply critical of the budget, saying the central government is betraying the northern states by collecting taxes from the southern states.