காங்கிரஸை கழற்றிவிடும் மமதா- திமுக பகிரங்க எதிர்ப்பு- பாஜகவுக்கு சாதகம் என டி.ஆர்.பாலு விமர்சனம்!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: தேசிய அளவில் காங்கிரஸ் அல்லாத எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணியை உருவாக்கும் மேற்கு வங்க முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மமதா பானர்ஜியின் முயற்சி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்குதான் (பா.ஜ.க.) சாதகம் என திமுகவின் லோக்சபா குழு தலைவர் டி.ஆர்.பாலு விமர்சித்துள்ளார்.

டெல்லி, மும்பைக்கு அண்மையில் சென்றிருந்த மமதா பானர்ஜி பல்வேறு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்தார். மும்பையில் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவாரை சந்தித்த போது, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி என்பதே இப்போது இல்லை என்றார்.

அத்துடன் காங்கிரஸ் அல்லாத எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணி முயற்சி குறித்தும் அவர் விவரித்திருதார். அத்துடன் காங்கிரஸையும் கடுமையாக சாடினார் மமதா. அவரது இந்த போக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருந்தன. தற்போது திமுகவும் மமதாவின் போக்குக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிற

English summary

Senior DMK leader TR Balu MP has said that Mamata's move to Division in Opposition will help to the BJP.