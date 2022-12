அதிகரிக்கும் ஆன்லைன் மோசடிகள்.. தப்பித்தவறி கூட இதை செஞ்சிடாதீங்க.. ஆதார் ஆணையம் மக்களுக்கு வார்னிங்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஆன்லைன் மோசடிகள் மற்றும் மெய்நிகர் முறையில் நடைபெற்று வரும் குற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் பிற பொது தளங்களில் ஆதார் விவரங்களை பகிரக்கூடாது என்றும் இந்திய தனித்து அடையாள ஆவணமான (UIDAI) எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மத்திய மாநில அரசுகளின் எந்த ஒரு நலத்திட்டங்களுக்கும் தற்போது ஆதார் கட்டாயமாக கேட்கப்படுகிறது.

12 இலக்க எண்களைக் கொண்ட ஆதார் அட்டையில் ஒருவவரது கை ரேகை பதிவு , பெயர், புகைப்படம் என அனைத்து விவரங்களும் அடங்கியுள்ளன.

என் குருவே பாஜக தான்.. 2024ல் பிரதமர் வேட்பாளர் பற்றிய கேள்விக்கு ராகுல் சுவாரசிய பதில்.. அடேங்கப்பா

English summary

The Unique Identification Authority of India (UIDAI) has warned against sharing Aadhaar details on social media and other public platforms as online frauds and cyber crimes are on the rise.