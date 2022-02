இந்த "இரு" இடங்களில் குடையுதா?.. யாரோ ஊசியால் குத்துவது போல் உள்ளதா?.. அப்ப அது ஓமிக்ரான் அறிகுறி!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: இந்த இரு இடங்களில் வலி இருந்தால் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு இருப்பதாக அர்த்தம் என மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

ஆல்பா, பீட்டா, டெல்டா, டெல்சிகிரான், டெல்டாகிரான், ஓமிக்ரான் என வரிசையாக கொரோனா வகைகள் உலக நாடுகளை பதம் பார்த்து வருகின்றன. தற்போது தான் கொரோனாவின் தாக்கம் குறைகிறது. அதற்குள் இன்னொரு வேரியண்ட் பரவுவதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஓமிக்ரான் டெல்டாவை காட்டிலும் வேகமாக பரவி வந்தாலும் அதன் தாக்கம் என்பது குறைவாகவே இருந்தது. பொதுவாக காய்ச்சல், சளி, மூச்சுத்திணறல், உடல் சோர்வு, சுவையின்மை, வாசனையின்மை உள்ளிட்டவை கொரோனாவுக்கு அறிகுறியாக சொல்லப்பட்டு வந்தது.

பெரிய மாற்றத்திற்கான தொடக்கம்.. முதல் பட்டியலின பெண் மேயரை தேர்ந்தெடுக்கும் சென்னை.. ஏன் முக்கியம்

English summary

Do you have pain in these areas? Then you could be affected for Omicron variants.