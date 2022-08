பிரதமர் மோடியின் சொத்து மதிப்பு வெளியீடு! கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் எவ்வளவு உயர்ந்தது தெரியுமா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்திய பிரதமர் மோடியின் சொத்து மதிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் பிரதமர் மோடியின் சொத்து மதிப்பு ரூ26 லட்சம் உயர்ந்துள்ளது.

பிரதமர் மோடி தனது சொத்து மதிப்பு விவரங்களை பிரதமரின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் பிரதமர் மோடி தனது சொத்து விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

கடந்த மார்ச் 31 ஆம் தேதி தனக்கு உள்ள சொத்து விவரங்களை பகிர்ந்துள்ளார். இது தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அமளி, ஆவேசங்களிடையே.. நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடரில் 2 அவைகளிலும் 5 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றம்

English summary

Indian Prime Minister Modi's net worth has been revealed. With this, Prime Minister Modi's property value has increased by Rs 26 lakh compared to last year.