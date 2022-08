களவு போகும் அணுஆயுத தகவல்கள்! ஜிமெயில்களை ஹேக் செய்யும் வடகொரிய ஹேக்கர்கள்! ஆய்வாளர்கள் பகீர் தகவல்!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: ஜிமெயில்களில் வரும் மெயிலையும் அதில் உள்ள ஃபைல்களையும் வடகொரிய ஹேக்கர்கள் படிப்பதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

கணினியை ஊடுருவுவது, செல்போனை ஹேக் செய்வது, வங்கி கணக்கை முடக்குவது என ஹேக்கர்கள் அட்டகாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. இதன் மூலம் பல மோசடிகளையும் அரங்கேற்றி வருகிறார்கள்.

இந்த நிலையில் வடகொரிய ஹேக்கர்கள் ஜிமெயிலில் வரும் மெயில்களையும் கோப்புகளையும் படித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. என்னதான் ஜிமெயிலில் 2 ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் செய்திருந்தாலும் அவர்கள் ஹேக் செய்கிறார்கள் என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள்.

English summary

Do you know North Korea backed hackers read your Gmail? Here they are using clever way.