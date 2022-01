சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேட்பாளர்களுக்கு நற்செய்தி..இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்திய நாடாளுமன்றம், சட்டமன்ற வேட்பாளர்களின் செலவு வரம்பை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வேட்பாளர்களுக்கான செலவு வரம்பை உயர்த்தியுள்ளது.

சென்னையில் கொரோனா 2-வது அலையை விட.. 3-வது அலை மிக அதிவேகம்.. டேட்டாவுடன் விளக்கும் விஜயானந்த்

நாடாளுமன்ற தொகுதி வேட்பாளர் செலவு உச்ச வரம்பு ரூ.54 லட்சம்-ரூ.70 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.75 லட்சம்-ரூ.90 லட்சமாக உயர்ந்தபட்டுள்ளது. சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்களுக்கு ரூ.20 லட்சம்-ரூ.28 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.28 லட்சம்-ரூ.40 லட்சமாகவும் செலவு வரம்பு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Election Commission of India (ECI) has raised the election spending limit for parliamentary and assembly candidates. Parliamentary candidate spending ceiling has been raised from Rs 54 lakh-Rs 70 lakh to Rs 75 lakh-Rs 90 lakh. The expenditure limit for Assembly constituency candidates has been increased from Rs 20 lakh-Rs 28 lakh to Rs 28 lakh-Rs 40 lakh