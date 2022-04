“மிஷன் 2024” 3 நாட்களில் 2வது முறை..சோனியாவை சந்தித்த பிரசாந்த் கிஷோர்! பாஜகவை தூக்க பக்கா ப்ளான்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : காங்கிரஸ் கட்சியில் சேரலாம் என்ற கணிப்புகளுக்கு மத்தியில், தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர், காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியை 3 நாட்களில் 2வது முறையாக சந்தித்து பேசினார். 2024ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் கட்சியின் மறுசீரமைப்பு மற்றும் நடைபெறவிருக்கும் பொதுத் தேர்தல்களுக்கான பிரசாந்த் கிஷோரின் முன்மொழிவை காங்கிரஸ் பரிசீலித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

குஜராத் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் இந்த ஆண்டு இறுதியிலும், அடுத்த ஆண்டு கர்நாடகா, சத்தீஸ்கர், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களிலும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக வரும் 2024ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கு இன்னும் இரு ஆண்டுகள் உள்ள போதிலும் கட்சிகள் அதனை நோக்கியே தங்கள் திட்டத்தை வகுத்து வருகின்றன.

English summary

Election strategist Prashant Kishore met Congress President Sonia Gandhi for the two time in three days. It is noteworthy that the Congress is considering Prashant Kishore's proposal for party reshuffle before 2024 and the forthcoming general elections.