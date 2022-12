கத்தரிக்கோலால் 5-ம் வகுப்பு தலித் மாணவியை குத்தி.. மாடியில் இருந்து வீசிய ஆசிரியை.. டெல்லியில் ஷாக்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: வகுப்பறையில் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்ததால் 5-ம் வகுப்பு தலித் மாணவியை கத்தரிக்கோலால் குத்திய ஆசிரியை, அச்சிறுமியை மாடியி்ல இருந்து கீழே வீசிய பயங்கர சம்பவம் டெல்லியில் அரங்கேறியுள்ளது.

இந்தக் கொலைவெறி தாக்குதலுக்கு உள்ளான அந்த 9 வயது சிறுமி தலையில் பலத்த காயங்களுடன் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஒரு பிஞ்சுக் குழந்தை என்றும் பாராமல், மாணவி மீது இத்தகைய கொடூர தாக்குதல் நடத்திய ஆசிரியைக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Most cruel incident in Delhi, a teacher stabbed a 5th class Dalit student with scissors and threw her from second floor while she was seeing outside in classroom.