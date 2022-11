எனக்கே விபூதி அடிக்க பார்தல்ல.. இணையத்தை கலக்கிய எலான் மஸ்கின் பரோடி அக்கவுண்ட்.. முடக்கிய ட்விட்டர்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ட்விட்டரை எலான் மஸ்க் விலைக்கு வாங்கியநிலையில் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த நிலையில், ட்விட்டரில் இந்தி பாடல் ஒன்றை எலான் மஸ்க் பதிவிட்டது போன்ற ஒரு ட்விட் இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

டெஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் பிரபல சமூக வலைத்தள நிறுவனமான ட்விட்டரை வாங்கினார்.

ட்விட்டரை வாங்கிய கையோடு பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எலான் மஸ்க் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

பாவம் மகாலட்சுமி! ஏதோ தப்பு செஞ்சுட்டாங்க.. அதுக்காக ரவீந்தர் ஊருக்கே சொல்வாரா? நெட்டிசன்கள் கேள்வி

English summary

Twitter has been bought by Elon Musk and is taking various actions. In this situation, a tweet like Elon Musk posted a Hindi song on Twitter is going viral on the internet.