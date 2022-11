எதிர்க்கட்சியினரை பந்தாடும் அமலாக்கத்துறை- இயக்குநர் மிஸ்ராவின் பதவிக் காலம் 3-ம் முறையாக நீட்டிப்பு

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நாட்டின் எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் பலரையும் பல்வேறு வழக்குகளில் சிக்க வைத்திருக்கிறது அமலாக்கத்துறை. இந்த அமலாக்கத்துறையின் இயக்குநரான எஸ்கே மிஸ்ராவின் (சஞ்சய் கே மிஸ்ரா) (சஞ்சய் குமார் மிஸ்ரா) பதவிக் காலத்தை மத்திய பாஜக அரசு 3-வது முறையாக நீட்டித்துள்ளது.

மத்திய விசாரணை ஏஜென்சிகளான அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ ஆகியவற்றின் இயக்குநர்கள் பதவிக் காலத்தை 5 ஆண்டுகள் நீட்டிக்கும் சட்ட திருத்தத்தை மத்திய பாஜக அரசு கடந்த ஆண்டு கொண்டு வந்தது. ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலுடன் இந்த சட்டத் திருத்தம் அமலுக்கும் வந்தது.

அமலாக்கத்துறை இயக்குனராக சஞ்சய் மிஸ்ரா அறிவிப்பு!

English summary

The appointments Committee of the cabinet has approved an extension in the tenure of Sanjay Kumar Mishra, as Director of Enforcement in the Enforcement Directorate (ED) for a period of one year.