வழக்கும் தொடுத்துவிட்டு போராட்டமும் செய்வீர்களா?.. விவசாயிகள் போராட்டம்.. கண்டித்த உச்ச நீதிமன்றம்

Delhi

டெல்லி: விவசாயிகள் போராட்டம் நாடு முழுக்க பல்வேறு மாநிலங்களில் தீவிரமாக நடந்து வரும் நிலையில் உச்ச நீதிமன்றம் ராஜஸ்தான் விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு எதிராக கண்டிப்பு காட்டி உள்ளது. ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்த ராஜஸ்தான் விவசாயிகள் அமைப்பு வைத்த கோரிக்கைக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பு காட்டி உள்ளது.

நாடு முழுக்க பல மாநிலங்களில் விவசாயிகள் போராட்டம் நடந்து வருகிறது. முக்கியமாக டெல்லி, ஹரியானா, பஞ்சாப்பில் 3 விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிராக கடந்த 10 மாதமாக போராட்டம் நடந்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் டெல்லியில் நடந்த மாபெரும் சாலை மறியல் போராட்டத்தை உச்ச நீதிமன்றம் விமர்சனம் செய்து இருந்தது.

இந்த நிலையில்தான் நேற்று உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூரில் நேற்று நடந்த விவசாய போராட்டத்தின் போது பாஜகவினருடன் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக விவசாயிகள் கொலை செய்யப்பட்டனர். 4 விவசாயிகள் உட்பட 9 பேர் கொலை செய்யப்பட்டனர். மத்திய உள்துறை இணை மந்திரி அஜய் மிஸ்ராவிற்கு எதிராக நடந்த விவசாயிகள் போராட்டம் கலவரத்தில் முடிந்தது.

