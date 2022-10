3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு.. மக்களிடம் பண புழக்கம்.. களைகட்டிய தீபாவளி.. ஆன்லைனில் 27% அதிகரித்த ஷாப்பிங்

Delhi

டெல்லி: 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தீபாவளி பண்டிகை களை கட்டி வருகிறது. மேலும் பெஸ்டிவல் சீசன் களை கட்டி வருவதால், இந்திய பொருளாதாரம் ஏற்றம் கண்டுள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று பரவலால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பண்டிகை கால கொண்டாட்டங்கள் களையிழந்தன.

தொற்று பரவல் காரணமாக பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதே இதற்கு காரணம். சமூக இடைவெளி உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகள் ஒருபக்கம் பொதுமுடக்கம் காரணமாக ஏற்பட்ட வருவாய் இழப்பு ஒரு பக்கம் என பண்டிகை கால கொண்டாட்டங்களில் தாக்கம் ஏற்பட்டது.

