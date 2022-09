'முதல் பெஞ்ச் ஸ்டூடண்ட் நான்’.. பள்ளிக்கூடத்தில் புகுந்து கலாட்டா பண்ணிய குரங்கு.. பரவும் வீடியோ!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பள்ளியில் மாணவ-மாணவிகள் பாடம் கவனித்துக்கொண்டு இருக்கும் போது குரங்கு ஒன்று முதல் பெஞ்சில் ஏறி அமர்ந்துகொண்டு பாடத்தை கவனிப்பது போல் பாவனை செய்யும் வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

அழகான செல்ல சேட்டைகளால் அடிக்கடி நம் மனதை கவருபவை விலங்குகள் என்று சொல்லலாம்.. நமது வீட்டில் வளர்க்கும் செல்லப்பிராணிகள் முதல் வன விலங்கள் வரை விலங்குகளின் செயல்களை பார்த்து ரசிக்காதவரே இல்லை எனலாம்.

பலரும் வீட்டில் ஓய்வு நேரங்களில் டிஸ்கவரி உள்ளிட்ட சேனல்களில் வனவிலங்களின் செயல்களை ரசித்து பார்ப்பது உண்டு...

தமிழக மக்களே ஹாப்பி நியூஸ்! இன்னும் 4 நாளுக்கு வெளுத்து வாங்கப் போகும் கனமழை! சென்னையில் எப்படி?

English summary

A video of a monkey sitting on a bench and pretending to observe the lesson while the students are studying in the school is currently spreading rapidly on social medi