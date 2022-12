மகிழ்ச்சியா இருக்க இதை பாலோ பண்ணுங்க.. வீடியோவை போட்டு அட்வைஸ் செய்த டெம்ஜெம் இம்னா!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மகிழ்ச்சியாக இருக்க இதை பாலோ பண்ணுனா போதும் என்று நாகலாந்து அமைச்சர் டெம் ஜெம் இம்னா வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோ தற்போது ட்விட்டரில் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான நாகலாந்தில் பழங்குடியின விவகாரங்கள் துறை அமைச்சராக இருப்பவர் டெம்ஜென் இம்னா அலாங்.

அம்மாநில பாஜகவின் முக்கிய பொறுப்பிலும் இருக்கும் டெம்ஜென் இம்னா அலாங் சமூக வலைத்தளங்களில் மிகவும் பிரபலமானவராக இருக்கிறார்.

English summary

Nagaland Minister Tem Jem Imna shared a video saying that just follow this to be happy. The video is currently trending on Twitter.