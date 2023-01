இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக ஏன் சமஸ்கிருதம் இருக்கக்கூடாது? முன்னாள் தலைமை நீதிபதி பேச்சு!

இந்தியாவில் உள்ள பிராந்திய மொழிகளில் சமஸ்கிருதம் கலந்திருக்கிறது. கன்னட மொழியில் 60-70% வரை சமஸ்கிருதம் கலந்திருப்பதாக மொழியியல் வல்லுநர்கள் கூறியுள்ளனர்.

டெல்லி: இந்தியாவின் அலுவல்/அதிகாரப்பூர்வ(official language) மொழியாக ஏன் சமஸ்கிருதம் இருக்கக்கூடாது? என்று உச்சநீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி போப்டே கேள்வியெழுப்பியிருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவுக்கு என இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகியவை அலுவல் மொழியாக இருந்தாலும் கூட இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ தேசிய மொழி என எதுவும் கிடையது. வட மாநிலங்களை சேர்ந்த அரசியல் கட்சிகள் இந்தியை அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக மாற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றன. அதேபோல, பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் சம்ஸ்கிருதத்தை அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக மாற்ற வேண்டும் என்று முயன்று வருகிறது.

இந்நிலையில், போப்டே பேசியிருப்பது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 'சமஸ்கிருத பாரதியால்' ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அகில் பாரதிய சத்ர சம்மேளனத்தில் பங்கேற்று பேசியிருந்த போப்டே இவ்வாறு கூறியுள்ளார். அவர் மேலும் கூறியதாவது, "உயர்நீதிமன்றங்களில் அதிகாரப்பூர்வ மொழி என்பது ஆங்கிலம்தான். ஆனால் பல உயர்நீதிமன்றங்களில் பிராந்திய மொழிகளில் விண்ணப்பங்கள், மனுக்கள் மற்றும் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும்.

