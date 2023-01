பாஜகவின் சிம்ம சொப்பனம்.. மறைந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சரத் யாதவ்! மபி-யில் இன்று இறுதிச்சடங்கு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: மறைந்த ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் மூத்த தலைவர், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான சரத் யாதவின் இறுதிச் சடங்கு மத்திய பிரதேசத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது. இந்திய அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத ஆளுமையாக திகழ்ந்து வந்த சரத் யாதவின் உடலுக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, காங்கிரஸ் எம்.பி.ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த சரத் யாதவ் (வயது 75) அம்மாநில அரசியலிலும், தேசிய அரசியலிலும் தவிர்க்க முடியாத நபராக திகழ்ந்து வந்தார். லாலு பிரசாத் யாதவின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் மூத்த தலைவராக இவர் பதவி வகித்து வந்தார்.

ஜெய பிரகாஷ் நாராயணின் கொள்கைகளை ஏற்று அரசியலுக்குள் அடியெடுத்து வைத்த சரத் யாதவ், பாஜகவை தொடர்ந்து கடுமையாக எதிர்த்து வந்தார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் மத்திய அரசு மற்றும் பாஜகவுக்கு எதிராக தெரிவித்து வந்த கருத்துக்கள் இன்னும் காட்டமாக இருந்தன.

பீகார் அரசியலின் முக்கிய தலைவர்.. சரத் யாதவ் மறைவு! பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல்

English summary

The last rites of late Rashtriya Janata Dal leader and former Union Minister Sarath Yadav will be held in Madhya Pradesh today. Union Minister Amit Shah, Congress MP Rahul Gandhi and others personally paid tribute to Sarath Yadav, who was an indispensable figure in Indian politics.