இந்தியாவில் மேலும் 4 பேருக்கு பிஎப் 7 வகை கொரோனா.. அமெரிக்காவில் இருந்து மே.வங்காளம் வந்தவர்கள்

டெல்லி: அமெரிக்காவில் இருந்து மேற்கு வங்காளம் வந்த ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் உள்பட 4 பேருக்கு ஒமிக்ரான் பிஎப் 7 வகை கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிவேக பரவலுக்கு இந்த கொரோனா வழிவகுக்கும் என்பதால் அவர்கள் 4 பேரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தொடர் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சீனாவில் கொரோனா அதிவேகமாக பரவி வருவதற்கு காரணமாக அமைந்த பிஎப் 7 வகை கொரோனா இந்தியாவிலும் 3 பேருக்கு பரவியிருந்தது. குஜராத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கும் ஒடிசாவை சேர்ந்த இரண்டு பேருக்கும் இந்த கொரோனா பாதிப்பு இருந்தது தெரியவந்தது.

ஒமிக்ரானின் புதிய வகை வேரியண்ட் ஆன பிஎப் 7 கொரோனா ஒருவரிடம் இருந்து 18 பேர் வரை பரவும் தன்மை கொண்டது.

4 people, including 3 members of the same family who came to West Bengal from America, have been confirmed to be infected with Omicron BF7 type of corona virus. All 4 of them have been isolated and kept under constant observation as this corona virus can lead to rapid spread.