தேர்தலில் இலவசங்களை எதிர்க்கும் வழக்கு.. களமிறங்கிய திமுக.. உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆர்எஸ் பாரதி மனு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: தேர்தலில் இலவசங்கள் வழங்குவதை எதிர்த்து பாஜகவின் அஸ்வினி உபாத்யாய் தொடர்ந்த வழக்கில் தங்களையும் எதிர்தரப்பில் இணைக்க வேண்டும் எனக்கூறி திமுக சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்ய்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த மனுவில் முக்கிய விஷயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தேர்தலில் இலவசம் வழங்குவதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். பல்வேறு பொதுமேடைகளில் பாஜக தலைவர்கள் இதுபற்றி பேசி வருகின்றனர்.

இதற்கு திமுக, ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகின்றன. இந்நிலையில் தான் பாஜக கட்சியை சேர்ந்த அஸ்வினி உபாத்யாய் சார்பில் டெல்லியில் உள்ள உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

English summary

A petition has been filed in the Supreme Court on behalf of the DMK claiming that they should join the opposition in the case filed by Ashwini Upadhyay against the distribution of freebies in the elections. Each region of the country has different needs. DMK's petition states that the same scheme cannot be implemented due to this.