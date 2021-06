இந்தியாவில் பரவும் டெல்டா கொரோனா.. காதுகேளாமை, குடலிறக்கம் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.. விரிவான தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தற்போது வரை உலகில் கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய கொரோனா வகைகளிலேயே இந்தியாவில் அதிவேகமாகப் பரவும் டெல்டா வகை கொரோனா தான் அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

உலகில் தற்போது பல உருமாறிய கொரோனா வகைகள் பரவி வருகிறது. இந்த உருமாறிய கொரோனா வகைகளில் சில வகைகள் ஒர்ஜினல் கொரோனாவை விட வேகமாகப் பரவுவதாகவும் அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

குறிப்பாக, இந்தியாவில் வேகமாகப் பரவி வரும் டெல்டா வகை கொரோனா மிக மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை மிக மோசமான நிலைக்குச் செல்ல இதுவே காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.

English summary

Delta Strain that drove India's devastating Covid-19 epidemic is the most infectious to emerge so far. Doctors warns Delta Coronavirus will cause Gangrene, Hearing Loss, blood clots.