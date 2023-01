டெல்லி, உபியை அலறவிட்ட பயங்கர ரவுடி.. போலீஸ் போட்ட சினிமா பாணி 'ஸ்கெட்ச்'.. ஷாக் என்கவுண்டர்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: டெல்லி, உத்தரபிரதேசம் சுற்றுப்பகுதிகளில் பயங்கர ரவுடியாக வலம் வந்த நபரை போலீஸார் நேற்று நள்ளிரவு என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொன்றனர்.

10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக போலீஸாருக்கு சிம்மசொப்பனமாக இருந்து வந்த அந்த ரவுடியை, சினிமா பாணியில் ஸ்கெட்ச் போட்டு போலீஸார் தூக்கியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

இந்த என்கவுன்ட்டர் சம்பவத்தை அடுத்து, அவனது சொந்த மாவட்டத்தில் பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால் அங்கு போலீஸார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஓட ஓட விரட்டி கொல்லப்பட்ட ரவுடி.. 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை உறுதி.. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

English summary

A Gangster was shot dead by Police in Noida at last light in encounter. It has been revealed that the police organised a drama to trap the gangster.