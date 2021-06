தங்க நகைகளுக்கு ஹால்மார்க் கட்டாயம்.. வந்தது புது ரூல்ஸ்.. வீட்டிலுள்ள உங்கள் பழைய நகை நிலை என்ன?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: தங்கம், தங்க நகைகள் மற்றும் அது சார்ந்த பொருட்கள் அனைத்திற்கும் இன்று முதல் ஹால்மார்க் முத்திரை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இனிமேல், 14, 18 மற்றும் 22 கேரட் ஆகிய மதிப்புகளில் மட்டும் தான் தங்கம் விற்பனை செய்ய முடியும்.

2021ம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் நாடு முழுவதும் தங்க நகைகள் மற்றும் கலைப்பொருட்களுக்கு, ஹால்மார்க்கிங் கட்டாயமாக்கப்படும் என்று அரசு 2019ம் ஆண்டு நவம்பரில் அறிவித்தது. ஆனால் கொரோனா பரவல் காரணமாக காலக்கெடு இரண்டு முறை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜூன் 1ம் தேதி முதல் ஹால்மார்க் கட்டாயம் என்ற உத்தரவை மத்திய அரசு பிறகு, பிறப்பித்து இருந்தது. ஆனால் பிறகு காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டது. நிலையில் இன்று முதல் ஹால்மார்க் தங்க நகைகள் விற்பனை கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது.

English summary

Hallmark is mandatory for gold jewellery and other items from today June 15, as per the new guidelines jewellers across India will now be allowed to sell gold items of only 14, 18 and 22 carats.