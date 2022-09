''நல்ல வேளை தோனி ஐபிஎல்-இல் இருந்து ஓய்வு பெறல''.. சென்னை ரசிகர்கள் குஷி!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மகேந்திர சிங் தோனி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட போவதாக அறிவித்து இருந்த நிலையில், ஏதோ முக்கிய அறிவிப்பை தோனி வெளியிடுவார் என்று அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருந்தனர்.

ஆனால் தற்போது அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பை பார்த்த அவரது ரசிகர்கள், 'இதுதான் அந்த உற்சாகமான அறிவிப்பா' என சமூக வலைத்தளத்தில் கலாய்க்க தொடங்கியுள்ளனர். அதே நேரத்தில் நல்ல வேலை ஐபிஎல்-இல் இருந்து தோனி விலகவில்லை என்று நிம்மதி பெருமூச்சுவிட்டபடியும் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் தல என்று செல்லமாக அழைக்கப்படுபவர் தோனி.. சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 -ஆம் தேதி யாரும் எதிர்பாராத வகையில் தனது ஓய்வு அறிவிப்பை தோனி வெளியிட்டு ரசிகர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்தார். சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும் ரசிகர்கள் ஆதரவை சற்றும் இழக்காத வீரராக வலம் வருகிறார்.

அடுத்த ஐபிஎல் தொடரில் தல தோனி.. சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அளித்த பரபரப்பு தகவல்!

English summary

After seeing the announcement made by Dhoni, his fans started asking on social media, 'Is this the exciting announcement?' At the same time they are posting with a sigh of relief that Dhoni has not quit the IPL.