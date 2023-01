பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களுக்கு கெடுபிடி.. மத்திய அரசு அமைத்த 3 குழுக்களின் பணிகள் என்ன?

புதிய தொழில்நுட்ப விதிகள் பின்பற்றப்படாவிட்டால் சமூக ஊடகங்கள் அனுபவிக்கும் சட்ட பாதுகாப்புக்கு பிரச்சினை ஏற்படும் என்று மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது.

டெல்லி: பேஸ்புக், ட்விட்டர், யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் இணைய வழி தளங்களுக்கு எதிரான புகார்களை விசாரிக்க மத்திய அரசு 3 பேர் அடங்கிய குழுக்களை அமைத்துள்ளது. இந்தக் குழுவில் ஒரு தலைவர் , 2 முழு நேர உறுப்பினர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

இணைய உலகத்தின் அபரிமிதமான வளர்ச்சியால் இன்று உலகம் உள்ளங்கைக்குள் சுருங்கிவிட்டது என்று சொல்லும் அளவுக்கு தகவல் தொடர்பு பரிமாற்றம் பரந்து விரிந்து விட்டது.

உலகின் ஒரு மூலையில் இருந்து மற்றொரு மூலையில் உள்ளவர்களுடன் இணைய மூலமாக உரையாடும் அளவுக்கு வசதிகள் பெருகிவிட்டன. ஸ்மார்ட் போன்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்த பிறகு சமூக ஊடகங்கள் வெகுஜன மக்கள் மத்தியில் பெரிதும் ஆதிக்கம் செலுத்த தொடங்கிவிட்டது.

The central government has set up three-member committees to investigate complaints against social media and online platforms including Facebook, Twitter, and YouTube. The committee consists of a Chairman and 2 full time members.