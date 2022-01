ஜிஎஸ்டி வசூல் 4-வது முறையாக ரூ1.30 லட்சம் கோடியை கடந்தது- கடந்த ஆண்டைவிட ஜனவரி வருவாய் அதிகரிப்பு!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: ஜனவரி மாத ஜி.எஸ்.டி. வசூல் ரூ.1,38,394 கோடி என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதில் மாநில ஜிஎஸ்டி வசூல் மட்டும் ரூ.32,016 கோடி ஆகும். ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டியிலிருந்து, மத்திய ஜிஎஸ்டிக்கு ரூ.29,726 கோடியும், மாநில ஜிஎஸ்டிக்கு ரூ.24,180 கோடியும் மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது.

இது தொடர்பாக மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்ட அறிக்கை: 2022 ஜனவரி மாதம் 31ம் தேதி மாலை 3 மணி வரையிலான ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.1,38, 394 கோடி. இதில் மத்திய ஜிஎஸ்டி ரூ.24,674 கோடி. மாநில ஜிஎஸ்டி ரூ.32,016 கோடி, ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி ரூ.72,030 கோடி ( பொருட்கள் இறக்குமதியில் வசூலிக்கப்பட்ட ரூ.35,181 கோடி உட்பட) மற்றும் மேல்வரி ரூ.9,674 கோடி( பொருட்கள் இறக்குமதியில் வசூலிக்கப்பட்ட ரூ.517 கோடி உட்பட). அதிகபட்ச மாத ஜிஎஸ்டி வசூல் கடந்த 2021 ஏப்ரல் மாதம் ரூ.1,39,708 கோடியாக இருந்தது. 36 லட்சம் காலாண்டு வரித்தாக்கல் உட்பட, 2022 ஜனவரி 30ம் தேதி வரையிலான ஜிஎஸ்டிஆர்-3பி தாக்கல் 1.05 கோடி.

English summary

The gross GST revenue collected in the month of January 2022 till 3PM on 31.01.2022 is Rs 1,38,394 crore of which CGST is Rs 24,674 crore, SGST is Rs 32,016 crore, IGST is Rs 72,030 crore (including Rs 35,181 crore collected on import of goods) and cess is Rs 9,674 crore (including Rs 517 crore collected on import of goods). The highest monthly GST collection has been Rs 1,39,708 crore in the month of April 2021.