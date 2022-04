தமிழ் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் - பிரதமர் மோடி ட்வீட்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்; குறிப்பாக எனது தமிழ் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு என்று பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். புத்தாண்டு வெற்றிகளையும், சந்தோஷங்களையும் தரட்டும்; அனைத்து லட்சியங்களும் நிறைவேறட்டும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

சித்திரை மாதம் முதல் நாளான இன்று தமிழ் புத்தாண்டு உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சுப கிருது புத்தாண்டு பிறந்துள்ளது. தமிழ் புத்தாண்டு, சித்திரை திருநாளான இன்று தமிழர்கள் கோவில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்தி புத்தாண்டை கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் அனைவரும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் கூறியுள்ளனர். தமிழ் புத்தாண்டையொட்டி பிரதமர் மோடி இன்று வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக எனது தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு. வரும் புத்தாண்டு வெற்றிகளையும் சந்தோஷங்களையும் தரட்டும், அனைத்து லட்சியங்களும் நிறைவேறட்டும், அனைவரும் ஆரோக்கியமாகவும் மகிழ்வுடனும் இருக்க வாழ்த்துக்கள்' என பதிவிட்டுள்ளார்.

இதே போல மகாவீர் ஜெயந்திக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். ஒடியா புத்தாண்டுக்கும் வாழ்த்து கூறியுள்ளார். அசாம் மாநில மக்களுக்கு பிகு திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் பதிவிட்டுள்ளார் பிரதமர் மோடி.

English summary

Modi Tamil New year Wishes: (மோடி தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து)Happy New Year to everyone; Especially for my Tamil brothers and sisters, Prime Minister Modi has posted on his Twitter page. May the New Year bring success and happiness; May all ambitions be fulfilled, he said.