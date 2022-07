அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் திருப்பம்: “உத்தரவை தவறாக புரிந்துகொண்டு ஐகோர்ட் தீர்ப்பு” - நகலால் ஷாக்!

Delhi

டெல்லி : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தங்களது தீர்ப்பை தவறாக புரிந்துகொண்டு உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளதாக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.

பொதுக்குழு தொடர்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில், இந்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றமே விசாரிக்க உத்தரவிட்டது உச்ச நீதிமன்றம். இந்தத் தீர்ப்பின் எழுத்துப்பூர்வ நகல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜூலை 6ஆம் தேதி உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணைக்குப் பிறகு அளித்த உத்தரவில், பொதுக்குழுவை நடத்தலாம் என்றோ, தடை விதிக்கவோ எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கவில்லை என்றும், ஐகோர்ட் தனி நீதிபதி தங்கள் தீர்ப்பை தவறாக புரிந்து கொண்டு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் என்றும் நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

English summary

Supreme Court judges pointed out that, In the order given on July 6 regarding ADMK General Assembly, they did not issue any order to hold or prohibit and HC judge misunderstood their judgment and issued the order.