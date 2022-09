மூளைக்கு வேலை.. இங்கே வித்தியாசமாக ஒரு சீஸ் பர்கர் இருக்கு..11 செகண்டில் கண்டுபிடிச்சா வேற லெவல்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் நிறைய பர்கர்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் ஒரு பர்கர் மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கிறதாம். இதை 11 செகண்டில் கண்டுபிடித்தால் நீங்க வேற லெவல் தான் பாஸ்.

இன்றைய ஸ்மார்ட் உலகில் எங்கும், எதிலும் பரபரப்பு என ஓடிக்கொண்டு இருப்பவர்கள் ஓய்வு நேரத்தில் அதிகம் உலவுவது இணையத்தில் தான் என்று சொன்னால் மிகையாகாது.

அந்த அளவுக்கு இணைய பயன்பாடு தற்போது ஆதிக்கம் செலுத்திவிட்டது. அதிலும் சமூக வலைத்தளங்களில் நேரத்தை செலவிடுபவர்களே பெரும்பாலானோர் உள்ளனர்.

இந்த படத்தை நல்லா உற்று பாருங்க.. 2 பறவைகள் தெரிந்தால் நீங்கதான் செம ஸ்மார்ட்!

English summary

There are lots of burgers in the picture below. But only one burger is different. If you find this in 11 seconds, you will pass another level.