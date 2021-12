குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி டூ பூஸ்டர்.. பிரதமர் மோடி உரையின் முக்கிய அம்சங்கள்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: உலகின் முதல் டி.என்.ஏ தடுப்பூசி இந்தியாவில் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளதாகவும், இந்தியாவில் 15 வயது முதல் 18 வயதுக்குள் உள்ளவர்களுக்கு ஜனவரி 3ஆம் தேதிமுதல் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நாட்டு மக்களுக்கு இடையே ஆற்றிய உரையில் கூறியுள்ளார்.

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாளான இன்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று தொலைக்காட்சி மூலம் நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றுவதாக தகவல் வெளியானது. ஓமிக்ரான் அச்சம் காரனமாக பல முக்கிய அறிவிப்புகள் இருக்கலாம் என்பதால் பிரதமரின் இந்த பேச்சு முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தது.

இரவு சுமார் 9.45 மணியளவில் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கூறி உரையை தொடங்கிய பிரதமர், உலகின் பல நாடுகளில் ஓமிக்ரான் தொற்று தீவிரமாக பரவிவருகிறது, இந்தியாவிலும் பலருக்கு ஓமிக்ரான் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால், நாம் அனைவரும் மிகவும் கவனமுடன் இருக்கவேண்டும். முகக்கவசம் அணிவது, கைகளை அவ்வப்போது கழுவுவதை மறந்துவிடக்கூடாது என்றார்.

ஓமிக்ரான் அச்சம் வேண்டாம்.. உலகின் முதல் டி.என்.ஏ. தடுப்பூசி இந்தியாவில் அறிமுகம்.. பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு

English summary

The world's first DNA vaccine will be available in India and the corona vaccine will be given to people between the ages of 15 and 18 in India from January 3, Indian Prime Minister Narendra Modi said in a speech to the nation today.