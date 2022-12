பயங்கரம்.. இந்து பெண் தலை துண்டித்து கொலை.. தோலை உரித்த கொடூரம்.. பாகிஸ்தானை விளாசிய இந்தியா

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மை மக்களாக இந்துக்கள் வசித்து வரும் நிலையில் இந்து பெண் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். அவரது தலையை துண்டித்த மர்மநபர்கள், தோலை உரித்து உடலை வயலில் வீசி சென்ற பயங்கரமான சம்பவம் நடந்துள்ளது. மனதை உலுக்கிய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பாகிஸ்தானை இந்தியா கடுமையாக சாடியுள்ளது.

அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் இந்து, சீக்கியர், கிறிஸ்தவர்கள் மதசிறுபான்மையினராக வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் பாகிஸ்தானில் வசித்து வரும் மதசிறுபான்மையினர் மீது தொடர்ந்து பல்வேறு அடக்குமுறைகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கு இந்தியா உள்பட பல்வேறு உலக நாடுகள் கண்டனங்களை பதிவு செய்து வருகிறது. இருப்பினும் ஆங்காங்கே சில கொடூர சம்பவங்கள் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக நடந்து வருகின்றன.

English summary

A Hindu woman has been brutally murdered while Hindus are living as a minority in Pakistan. A horrifying incident took place where the assailants cut off his head, peeled off his skin and threw his body in the field. India has slammed Pakistan for this shocking incident.