என் வீடே பேங்க்தான்.. மே.வங்கத்தை அதிர வைத்த அர்பிதா முகர்ஜி.. அமலாக்கத்துறையிடம் பரபர வாக்குமூலம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பள்ளி சேவை ஆணையம் மற்றும் மேற்கு வங்க முதன்மைக் கல்வி வாரியத்தில் ஆட்சேர்ப்பு விவகார ஊழல் வழக்கில் மேற்குவங்க அமைச்சர் பார்த்தா மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய அர்பிதா முகர்ஜி ஆகியோர் சமீபத்தில் அமலாக்கத்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் பணம் குவிக்கப்பட்டு மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறிய வங்கி போல தன்னுடைய வீட்டின் அறை பயன்படுத்தப்பட்டதாக அர்பிதா முகர்ஜி விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Source say that Arpita Mukherjee has told the Enforcement Directorate that "all the money used to be stashed in one room that only Partha Chatterjee and his people entered".