சிறப்பு அந்தஸ்தை நீக்கிய பிறகு.. காஷ்மீரில் சொத்து வாங்கிய பிற மாநிலத்தவர்கள் எண்ணிக்கை 34 பேர்தான்!

டெல்லி : ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இருந்து 370வது சட்டப்பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு அங்கு வெளிமாநிலங்களைச் சேர்ந்த 34 பேர் சொத்துக்களை வாங்கியுள்ளனர் என்று உள்துறை அமைச்சகம் மக்களவையில் தெரிவித்துள்ளது.

1951ஆம் ஆண்டில், ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு என்று தனியே சட்டமன்றம் கூட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டது. நவம்பர் 1956 அன்று அம்மாநிலத்துக்கான அரசியலமைப்பு எழுதி முடிக்கப்பட்டு, 1957ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 அன்று சிறப்பு அந்தஸ்து அமலுக்கு வந்தது.

இந்நிலையில் பெரும்பான்மையுடன் இரண்டாவது தடவையாக ஆட்சியில் அமர்ந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு , காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய சட்டப்பிரிவு 370ஐ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி நீக்கியது

The Home Ministry has told the Lok Sabha that 34 outsiders have bought properties in Jammu and Kashmir after the repeal of Section 370.