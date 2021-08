சுற்றி நின்ற தாலிபான்.. உடைந்த "கிரீன் சோன்".. இந்திய அதிகாரிகள் மீட்கப்பட்டது எப்படி.. திக் ஆபரேஷன்

Delhi

டெல்லி: ஹாலிவுட் படங்களை மிஞ்சும் அளவிற்கு திரில் ஆபரேஷன் ஒன்றின் மூலம் இந்திய தூதரக அதிகாரிகளை காபூலில் இருந்து இந்திய விமானப்படை நேற்று மீட்டு இருக்கிறது. தாலிபான் அச்சுறுத்தலுக்கு இடையில் இந்த ஆபரேஷன் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஒரு நாட்டில் திடீரென தீவிரவாதிகளா, போராளிகளோ கைப்பற்றுவார்கள். அங்கு இருக்கும் அமெரிக்க தூதரகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக அமெரிக்க படைகள் அனுப்பப்படும். உள்ளே இருக்கும் தூதரக அதிகாரிகளை எல்லாம் விமானத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு.. அங்கு இருக்கும் சீக்ரெட் பைல்களை எல்லாம் ஷ்ரெட்டர் எந்திரத்தில் அழித்துவிட்டு.. அங்கிருந்து தூதரக அதிகாரிகள் வெளியேறுவார்கள்... பொதுவாக ஹாலிவுட் படங்களில் வெளிநாட்டு படையெடுப்புகள் தொடர்பான கதைகளில் இதுபோன்ற காட்சிகள் வருவது சகஜம்.

இப்படி எதிரி படைகளின் கண்ணில் மண்ணை தூவி, கஷ்டப்பட்டு தூதரக அதிகாரிகளை ராணுவ வீரர்கள் மீட்பது போல காட்சிகள் பல்வேறு படங்களில் வந்துள்ளது. அப்படி ஒரு சினிமா பாணி சம்பவத்தைதான் இந்திய விமானப்படை அதிகாரிகள் ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் துணிச்சலாக செய்துள்ளனர். நடந்தது என்ன என்று விரிவாக பார்க்கலாம்!

