2023 புத்தாண்டை இந்தியர்கள் வரவேற்பது எப்படி? சர்வே முடிவில் வெளியான ஷாக்..என்னங்க இப்படி ஆயிடுச்சு!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: 2022ம் ஆண்டு இன்றுடன் முடிவுக்கு வரும் நிலையில் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு 2023 புத்தாண்டு பிறக்க உள்ளது. இந்தியா முழுவதும் பல இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வரும் நிலையில் பலரும் அதற்கு தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் இந்தியாவில் புத்தாண்டை எப்படி கொண்டாட உள்ளீர்கள் என்ற கேள்விக்கு பெரும்பாலானவர்கள் கூறிய தகவல் வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அப்படி அவர்கள் என்ன கூறினார்கள்?

2022ம் ஆண்டின் கடைசி நாளில் நாம் உள்ளோம். டிசம்பர் 31ம் தேதியான இன்றுடன் 2022ம் ஆண்டு முடிவுக்கு வருகிறது. இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு 2023 ஆங்கில புத்தாண்டு பிறக்க உள்ளது.

இந்த புத்தாண்டை வரவேற்க அனைவரும் தயாராகி வருகின்றனர். சென்னை, பெங்களூர், டெல்லி முக்கிய நகரங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் இன்று இரவு களைகட்டும்.

புத்தாண்டு நள்ளிரவில் கோவில்களை திறந்தால் முற்றுகை போராட்டம்.. இந்து மக்கள் கட்சி எச்சரிக்கை!

English summary

As the year 2022 comes to an end today, the New Year 2023 will be born at 12 midnight. As the preparations for the New Year celebrations are going on in many places across India, many people are preparing for it. In this case, the information given by most of the people to the question of how they are going to celebrate the New Year in India has caused surprise.