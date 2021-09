நிமிடத்திற்கு 48,000.. ஒரே நாளில் 2.5 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி! சீன சாதனையை முறியடித்த இந்தியா

Delhi

டெல்லி: ஒரே நாளில் 2.5 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகளை செலுத்தி நேற்று இந்தியா உலக சாதனை படைத்துள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளை ஒட்டி நாடு முழுக்க கூடுதலாக தடுப்பூசிகள் செலுத்துவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்ததன் காரணமாக இந்த சாதனை சாத்தியப்பட்டுள்ளது.

பாஜக கட்சியினர் கிராமம் கிராமமாக சென்று மக்களை திரட்டி வந்து தடுப்பூசி போடுவதற்கு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். மேலும் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் முந்தைய சில நாட்களில் தடுப்பூசிகளின் அளவு குறைக்கப்பட்டு நேற்றையதினம் இருப்பு வைக்கப்பட்ட மொத்த தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டன.

உதாரணத்திற்கு .. வழக்கமான சராசரியைவிட கர்நாடகாவில் சுமார் 16 மடங்கு அதிகப்படியாக நேற்று தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. பீகாரில் நான்கு மடங்குக்கும் அதிகமாக தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.

இதுவரை இல்லாத சாதனை.. பிரதமர் மோடி பிறந்த நாளான இன்று.. இந்தியாவில் 2 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி

India set a world record yesterday by administering 2.5 crore corona vaccines in a single day. This achievement is possible due to the fact that arrangements have been made to administer additional vaccines across the country on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday.